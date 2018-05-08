Кожен п'ятий субсидіант в травні повинен звернутися до органів соціального захисту та переоформити субсидію.
Дивися повний текст У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без знижки і хто постраждає.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:26
У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без знижки і хто постраждає.
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:27
"Правда, если жильцы решились на такой шаг, они могут претендовать на помощь от города и государства." - бюджет не безграничен, своих денег часто не хватает на ремонт у людей. Одно окно поменять чего стоит! Особенно, если ты субсидиант то денег априори не может быть достаточно. В общем... а помощи в ремонте частного дома не будет?
"Покупка на сумму от 50 тыс. грн" - а если ремонт в столько обойдется?!
"Повлиять на тарифы украинцы не могут, а вот сократить потребление" - кажется, вы забываете о том, что когда доходы коммунальных предприятий падают - они повышают цены. Массовая экономия не приведет к реальной экономии.
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:28
А когда-то говорили, что субсидия есть благо, убеждали рекламировали людей :(
Додано: Вів 15 тра, 2018 11:40
С машиной это перебор, скоты. Ну ничего, глядишь мордатые Розенки со товарищами и до велосипедов доберутся, может тогда их начнут бить.
Додано: Вів 15 тра, 2018 15:45
Скоты - это те, кто воруют у налогоплательщиков не положенные им субсидии
Додано: Вів 15 тра, 2018 15:55
Додано: Вів 15 тра, 2018 16:47
Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..
Ну это понятно, в их число вошли неудачники купившие скажем Рено Логан или какой другой дешевый китайский ширпотреб 4 года назад Правильной дорогой идете товарищи.
P.S. А если они эти машины продадут то сразу государству станет легче и они разглядят в гражданах бедность
Помню случай не в нашей стране, 2 брата близнеца, 1 тащил наркотики, у них там смертная казнь, но вот проблема в суде не смогли определить кто из близнецов именно с наркотиками был. Судье пришлось оправдать обоих, у нас думаю казнили бы обоих. К чему это я, у нас в борьбе с псевдо субсидиантами под откос пустят всех, как в том анекдоте про прапорщика "чего думать, трясти нада".
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:13
Если эти несчастные обездоленные купили новую машину с салона (а новые правила говорят именно о дате выпуска машины, а не дате ее покупки), то люди явно не нищие, пусть платят за себя сами. Ну а если продадут, так тем более - вот вам и деньги на коммуналку.
Пример с судом вообще не к месту. При вынесении приговора никто не пострадал. А вот при нашем недобитом коммунизме под названием "субсидии" страдает честная половина населения - люди, которые оплачивают дорогую коммуналку два раза. Один раз за себя, а второй раз - за хитрожопого субсидианта. Или вы считаете, что субсидии на деревьях растут? Вам ее оплачивает ваш сосед.
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:29
"Ну это понятно, в их число вошли неудачники купившие скажем Рено Логан"
Тоже не считаю Логан (да и вообще марку Рено) хорошим автомобилем, но вы прям заинтриговали! Погуглил-оно (Рено) стОит от 310 000 грн.
Это сколько лет если не десятилетий можно коммуналку оплачивать без субсидий?
|