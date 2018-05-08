У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...

Igorten написав:

Kart написав: Скоты - это те, кто воруют у налогоплательщиков не положенные им субсидии Скоты - это те, кто воруют у налогоплательщиков не положенные им субсидии

Ну это понятно, в их число вошли неудачники купившие скажем Рено Логан или какой другой дешевый китайский ширпотреб 4 года назадПравильной дорогой идете товарищи.P.S. А если они эти машины продадут то сразу государству станет легче и они разглядят в гражданах бедностьПомню случай не в нашей стране, 2 брата близнеца, 1 тащил наркотики, у них там смертная казнь, но вот проблема в суде не смогли определить кто из близнецов именно с наркотиками был. Судье пришлось оправдать обоих, у нас думаю казнили бы обоих. К чему это я, у нас в борьбе с псевдо субсидиантами под откос пустят всех, как в том анекдоте про прапорщика "чего думать, трясти нада".