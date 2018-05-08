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У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 тра, 2018 19:17
Все это вранье. Кто делал раньше, также будет покупать справки и сейчас. А многие с оф. зарплатой, как не получали, так и не будут. Если помощь государства была реально адресной, то не было бы такого долга по коммунальным платежам, который имеется сейчас и не было бы отключений целыми кварталами в городах от цент. отопления.
К тому если учесть, что субсидия дается на соц. норму, которую постоянно снижают, а не на всю сумму, то вранье становится двойным.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 19:49
Igorten написав:
С машиной это перебор, скоты. Ну ничего, глядишь мордатые Розенки со товарищами и до велосипедов доберутся, может тогда их начнут бить.
С машиной реально должен считаться малоимущим, которому надо помогать?! То есть на бензин, обслуживание есть, а на коммуналку не хватает?! Ну вы даете. Давно пора убирать субсидии в их теперешнем виде.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Додано: Вів 15 тра, 2018 19:53
Igorten написав: Kart написав:
Скоты - это те, кто воруют у налогоплательщиков не положенные им субсидии
Ну это понятно, в их число вошли неудачники купившие скажем Рено Логан или какой другой дешевый китайский ширпотреб 4 года назад
Правильной дорогой идете товарищи.
P.S. А если они эти машины продадут то сразу государству станет легче и они разглядят в гражданах бедность
Помню случай не в нашей стране, 2 брата близнеца, 1 тащил наркотики, у них там смертная казнь, но вот проблема в суде не смогли определить кто из близнецов именно с наркотиками был. Судье пришлось оправдать обоих, у нас думаю казнили бы обоих. К чему это я, у нас в борьбе с псевдо субсидиантами под откос пустят всех, как в том анекдоте про прапорщика "чего думать, трясти нада".
Пару вечеров в такси и есть на коммуналку. О чем вы вообще вещаете. У чувака машина за десятки штук гривен, а ему субсидию давай за счет налогоплательщиков. Суюсидию должны получать те, кто нетрудоспособен, временно безработный или на еду из картохи и воды не хватает после уплаты коммуналки. И никто более.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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SMOKE
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