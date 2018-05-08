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У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 тра, 2018 19:17
Все это вранье. Кто делал раньше, также будет покупать справки и сейчас. А многие с оф. зарплатой, как не получали, так и не будут. Если помощь государства была реально адресной, то не было бы такого долга по коммунальным платежам, который имеется сейчас и не было бы отключений целыми кварталами в городах от цент. отопления.
К тому если учесть, что субсидия дается на соц. норму, которую постоянно снижают, а не на всю сумму, то вранье становится двойным.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 19:49
Igorten написав:
С машиной это перебор, скоты. Ну ничего, глядишь мордатые Розенки со товарищами и до велосипедов доберутся, может тогда их начнут бить.
С машиной реально должен считаться малоимущим, которому надо помогать?! То есть на бензин, обслуживание есть, а на коммуналку не хватает?! Ну вы даете. Давно пора убирать субсидии в их теперешнем виде.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Додано: Вів 15 тра, 2018 19:53
Igorten написав: Kart написав:
Скоты - это те, кто воруют у налогоплательщиков не положенные им субсидии
Ну это понятно, в их число вошли неудачники купившие скажем Рено Логан или какой другой дешевый китайский ширпотреб 4 года назад
Правильной дорогой идете товарищи.
P.S. А если они эти машины продадут то сразу государству станет легче и они разглядят в гражданах бедность
Помню случай не в нашей стране, 2 брата близнеца, 1 тащил наркотики, у них там смертная казнь, но вот проблема в суде не смогли определить кто из близнецов именно с наркотиками был. Судье пришлось оправдать обоих, у нас думаю казнили бы обоих. К чему это я, у нас в борьбе с псевдо субсидиантами под откос пустят всех, как в том анекдоте про прапорщика "чего думать, трясти нада".
Пару вечеров в такси и есть на коммуналку. О чем вы вообще вещаете. У чувака машина за десятки штук гривен, а ему субсидию давай за счет налогоплательщиков. Суюсидию должны получать те, кто нетрудоспособен, временно безработный или на еду из картохи и воды не хватает после уплаты коммуналки. И никто более.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Додано: Вів 15 тра, 2018 20:34
Kart написав:
Скоты - это те, кто воруют у налогоплательщиков не положенные им субсидии
А. как вы считаете? Зарплата 150 тыс. у Ревы это субсидирование его за счет налогоплательщиков или нет? Если да то....
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Додано: Вів 15 тра, 2018 20:37
Star1111 написав: Kart написав:
Скоты - это те, кто воруют у налогоплательщиков не положенные им субсидии
А. как вы считаете? Зарплата 150 тыс. у Ревы это субсидирование его за счет налогоплательщиков или нет? Если да то....
Субсидианты воруют в тысячи раз больше...
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Vint
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Додано: Вів 15 тра, 2018 20:41
DONALD написав:
Погуглил-оно (Рено) стОит от 310 000 грн.
Это сколько лет если не десятилетий можно коммуналку оплачивать без субсидий?
не больше семи, а как газ подорожает то и 5 лет много, но конечно же простому человеку машина не положена, зато Реву давайте субсидируем какой нибудь Тоетой за 1,5 лимона. за счет налогоплательшиков, я думаю что если всем топ чиновникам сдлать зарплату в три прожиточных минимума то разницы как раз хватит на субсидии тем 23 400 тыс семей (часто больших семей) которые живут в домах 200+ квадратов
Востаннє редагувалось Star1111
в Вів 15 тра, 2018 20:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 20:47
SMOKE написав:
Пару вечеров в такси и есть на коммуналку. О чем вы вообще вещаете. У чувака машина за десятки штук гривен, а ему субсидию давай за счет налогоплательщиков. Суюсидию должны получать те, кто нетрудоспособен, временно безработный или на еду из картохи и воды не хватает после уплаты коммуналки. И никто более.
"на еду из картохи и воды не хватает после уплаты коммуналки" то есть, если на воду и картоху есть, то средний класс ? Вам бы в правительство, может вы там и работаете учитывая рвение с которым поддерживаете любую ихнюю хрень
Кстати вы мясо едите, вы наверно олигарх по вашей шкале достатка
"У чувака машина", тьфу на вас еще раз.
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Igorten
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Додано: Вів 15 тра, 2018 20:47
Vint написав: Star1111 написав: Kart написав:
Скоты - это те, кто воруют у налогоплательщиков не положенные им субсидии
А. как вы считаете? Зарплата 150 тыс. у Ревы это субсидирование его за счет налогоплательщиков или нет? Если да то....
Субсидианты воруют в тысячи раз больше...
Он тоже не один. Но воруют, Вы правы, не мало.
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ruvex
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Додано: Вів 15 тра, 2018 20:48
Vint написав:
Субсидианты воруют в тысячи раз больше...
Субсиданты ничего не воруют, воруют другие люди, Вы подумайте окуда у "Нафтогаза" 39,4 миллиарда прибыли в 2017 году, хотя по конституции газ общий.
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Star1111
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Додано: Вів 15 тра, 2018 20:55
ruvex написав:
Но воруют, Вы правы, не мало.
Да вы хоть с терминами разберитесь.
Кража — тайное хищение чужого имущества.
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Igorten
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