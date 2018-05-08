У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...
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Елена354 написав:И где такие зарплаты??? У нас в городе на минималку только по знакомству можно устроиться и то в большинстве случаев неофициально. И на что жить и платить по таким тарифам? Я живу одна с ребенком, работы реально нет. ЦЗ стоишь пока платят пособие (6-12 мес.) и снимают с учета. А дальше как?
Валить из такого городка, что тут сказать
А ребенка куда? И для переезда всегда нужны деньги. и так почти во всех городах кроме столицы и обл.центров.
Елена354 написав:И где такие зарплаты??? У нас в городе на минималку только по знакомству можно устроиться и то в большинстве случаев неофициально. И на что жить и платить по таким тарифам? Я живу одна с ребенком, работы реально нет. ЦЗ стоишь пока платят пособие (6-12 мес.) и снимают с учета. А дальше как?
Валить из такого городка, что тут сказать
А ребенка куда? И для переезда всегда нужны деньги. и так почти во всех городах кроме столицы и обл.центров.
Готовых рецептов что делать вам никто не даст. Да, это незаурядная задача, никто не говорил, что будет просто. Но из тех, кого знаю, кто решился, выбрался, не жалеет никто.
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yanyura написав:Совет замечательный. Из серии - Я не ем уже третий день! - А вы заставьте себя есть!
Как я понимаю, у женщины есть в том городке какое-то, но СВОЁ жилье, ребенок где-то устроен (садик, родственники). Уехать в другой город, где есть работа, но нужно платить за съем квартиры (а чем больше зарплаты в городе, тем дороже съем), а кто пустит жить с маленьким ребенком, который может повредить обстановку, разрисовать стены, плакать, мешая соседям, а куда устроить ребенка на время своей работы, и пр., пр., пр...
Проще ответить - Вы сами ничего не хотите ничего менять в своей жизни!
Ожидаемая реакция. Да, вполне очевидно, что там держит как минимум свое жилье. И всегда можно найти еще 100500 отговорок про родных, знакомых, друзей, школу/садик и прочее. Но это все не дает ответа "что делать". Если это депрессивный городок (а раз работы никакой - то так и есть) - то это уже давно, и еще очень долго ничего кардинально не изменится. Есть, конечно, вариант "открыть свое дело", но советы такого рода попахивают совсем неприкрытым цинизмом. Думаете, я не был в таких городках? Валить оттуда, на самом деле - самый рациональный, и как ни странно - самый простой (несмотря на все вышеуказанные родственники/знакомые/друзья/школы/садики) способ что-то изменить, чем и пользуются те, кто реально решил что-то менять. Если же цель на самом деле лишний раз перечислить все преграды, проблемы и сложности и ждать у моря погоды - ну тогда лучше не мешать этому увлекательнейшему занятию.
депрессивный он только последние несколько лет. На переезд с ребенком (ребенка оставить некому), на свое дело нужны деньги. Замкнутый круг.
[/quote] Готовых рецептов что делать вам никто не даст. Да, это незаурядная задача, никто не говорил, что будет просто. Но из тех, кого знаю, кто решился, выбрался, не жалеет никто.[/quote] Если переезжать, то в другую страну. Смысл менять шило на мыло. Пару лет назад и мой город не был депрессивным.
SMOKE написав:Пару вечеров в такси и есть на коммуналку. О чем вы вообще вещаете. У чувака машина за десятки штук гривен, а ему субсидию давай за счет налогоплательщиков. Суюсидию должны получать те, кто нетрудоспособен, временно безработный или на еду из картохи и воды не хватает после уплаты коммуналки. И никто более.
"на еду из картохи и воды не хватает после уплаты коммуналки" то есть, если на воду и картоху есть, то средний класс ? Вам бы в правительство, может вы там и работаете учитывая рвение с которым поддерживаете любую ихнюю хрень Кстати вы мясо едите, вы наверно олигарх по вашей шкале достатка
"У чувака машина", тьфу на вас еще раз.
Еще раз для тех кто в бронепоезде- человек, у которого рено логан- никаким боком не может считаться малоимущим и получать помощь за счет налогоплательщиков. Любителям халявы этого не понять. Я защищаю себя, так как с моих налогов оплачивается этот банкет. Субсидию должны получать люди, как Елена , отписавшаяся выше. Тут человеку она реально положена и нужна в данный момент.
Востаннє редагувалось SMOKE в Чет 17 тра, 2018 06:48, всього редагувалось 1 раз.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Vint написав:Субсидианты воруют в тысячи раз больше...
С другого сайта: "Славия10 часов Объясните.Проживаю в двух к. квартире с мамой пенсионером 42 кв.м Работаю не официально и моя з/п 2800 гр.,у мамы минимальная пенсия.Это что теперь получается мне нужно бросить работу чтобы стать в центр занятости ради субсидии,но если и стану то выплат мне никаких не будет так как последняя запись в трудовой по собственному желанию.у нас просто уже паника еле выживаем одеваемся в сэкендах.,заболеешь нет возможности в больницу пойти."
Жесть это такое шариковое мышление. Человек работает неофициально, то есть находится вне закона и не платит налоги, но хочет официально и по закону получать помощь от государства. Не осуждаю, так кае ситуации разные в жизни бывают- но в чем претензия, когда ты работаешь неофициально к государству может быть?! Нет, блин, ты будешь работать неофициально, а содержать вашу квартиру будут "дурачки", наполняющие бюджет своими налогами. Так мы далеко не уедем. Закон построен так, что ты не можешь работать неофициально и получать субсидию одновременно -по-моему, это нормально. Иначе, тот кто получает 100000 неофициально тоже спокойно оформит субсидию.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE Применительно к вам - если человек идиот то это надолго.
Такие Швондеры как вы еще должны отобрать все что выше 13 метров на человека (социальная норма). И только тогда давать субсидию, а то смотри буржуи, некоторые свои булки на 30 метрах разложили и субсидию еще хотят, офигели