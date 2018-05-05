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Hyperloop: Омелян анонсував
появу у Дніпрі центру з...

Hyperloop: Омелян анонсував появу у Дніпрі центру з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 23:59

Hyperloop: Омелян анонсував появу у Дніпрі центру з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це стало відомо під час брифінгу міністра інфраструктури.

Дивися повний текст Hyperloop: Омелян анонсував появу у Дніпрі центру з розробки транспортних рішень.
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Це його дружина полетіла народжувати в штати щоб дитина автоматично набула громадянство США ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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