Про це стало відомо під час брифінгу міністра інфраструктури.
Дивися повний текст Hyperloop: Омелян анонсував появу у Дніпрі центру з розробки транспортних рішень.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 23:59
Hyperloop: Омелян анонсував появу у Дніпрі центру з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Hyperloop: Омелян анонсував появу у Дніпрі центру з розробки транспортних рішень.
Додано: Вів 15 тра, 2018 00:00
Це його дружина полетіла народжувати в штати щоб дитина автоматично набула громадянство США ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Вів 15 тра, 2018 08:02
У него 2 детей таким образом стали американцами
Всё IMHO
Додано: Вів 15 тра, 2018 09:27
Re: Омелян анонсував
Додано: Вів 15 тра, 2018 09:29
Re: Hyperloop: Омелян анонсував появу у Дніпрі центру з...
Балабол
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