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Білорусь планує фізпуск I
енергоблоку АЕС в липні 2019 р.

Білорусь планує фізпуск I енергоблоку АЕС в липні 2019 р.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 00:53

Білорусь планує фізпуск I енергоблоку АЕС в липні 2019 р.

Пропонуємо до обговорення:
Білорусь планує провести фізичний пуск I енергоблоку Білоруської АЕС 1 липня 2019 р. заявив у рамках форуму "Атомекспо-2018" віце-прем'єр країни Володимир Семашко.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 00:53

Бахнет не бахнет))?? ВВЭР-1200 штука новая и вроде как на 60 в теории рассчитана.. но как роскосмос в 2015 слетал на Луну и 25+ лет строит "новейшую" РН Ангару.. так и росатом...кто его знает чего там понастроил.
Джон
 
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