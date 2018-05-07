|
|
|
В Україні відтворили майже 25 га лісу
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 тра, 2018 07:09
Пропонуємо до обговорення:
В Україні під час весняної лісокультурної кампанії відтворено майже 25 тисяч гектарів лісів на торішніх зрубах і створені 1,1 тис. га нових лісів, - повідомив заступник голови Державного агентства лісових ресурсів (Держлісагентство) Володимир Бондар.
Дивися повний текст В Україні відтворили майже 25 га лісу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81909
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 15 тра, 2018 07:09
И чему радуются, при вырубленных 419,113 тыс. га, наверно последней фразе? Не уточняя, сколько средств было разворовано на воссоздание лесов.
http://atmwood.com.ua/2018/04/17/v-ukraine-ploshhad-rubok-lesa-v-7-raz-prevyshaet-ploshhadi-lesovosstanovleniya/
-
tigr-uu
-
-
- Повідомлень: 434
- З нами з: 05.02.11
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11
|410
|
Пон 14 тра, 2018 16:43
sal
|
|5
|265
|
|
|37
|2066
|
|