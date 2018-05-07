RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні відтворили
майже 25 га лісу

В Україні відтворили майже 25 га лісу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 07:09

В Україні відтворили майже 25 га лісу

Пропонуємо до обговорення:
В Україні під час весняної лісокультурної кампанії відтворено майже 25 тисяч гектарів лісів на торішніх зрубах і створені 1,1 тис. га нових лісів, - повідомив заступник голови Державного агентства лісових ресурсів (Держлісагентство) Володимир Бондар.

Дивися повний текст В Україні відтворили майже 25 га лісу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81909
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 07:09

И чему радуются, при вырубленных 419,113 тыс. га, наверно последней фразе? Не уточняя, сколько средств было разворовано на воссоздание лесов.
http://atmwood.com.ua/2018/04/17/v-ukraine-ploshhad-rubok-lesa-v-7-raz-prevyshaet-ploshhadi-lesovosstanovleniya/
tigr-uu
 
Повідомлень: 434
З нами з: 05.02.11
Подякував: 100 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Виробництво автотранспорту в Україні в квітні скоротилося 1, 2
R2 » Нед 13 тра, 2018 18:22
11 410
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:43
sal
В Україні рекордно побільшало готівки
R2 » Пон 14 тра, 2018 08:17
5 265
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:04
locustsucol
Порошенко запевняє, що олігархи в Україні не мають привілеїв 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 07 тра, 2018 08:41
37 2066
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 10:54
buratinyo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.