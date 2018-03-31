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Apple звинуватили
в авіакатастрофі

Apple звинуватили в авіакатастрофі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 08:56

Apple звинуватили в авіакатастрофі

Пропонуємо до обговорення:
Сім'ї деяких загиблих у катастрофі за участю літака EgyptAir в 2016 році пасажирів подали в суд проти компанії Apple.

Дивися повний текст Apple звинуватили в авіакатастрофі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 08:56

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NoNaMe
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