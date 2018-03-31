|
|
Apple звинуватили в авіакатастрофі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 тра, 2018 08:56
Пропонуємо до обговорення:
Сім'ї деяких загиблих у катастрофі за участю літака EgyptAir в 2016 році пасажирів подали в суд проти компанії Apple.
Дивися повний текст Apple звинуватили в авіакатастрофі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81911
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 15 тра, 2018 08:56
Этой "новости" уже 1 год.
-
NoNaMe
-
-
- Повідомлень: 571
- З нами з: 22.01.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|54
|
|
|1
|70
|
|
|1
|110
|