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Сонячні панелі можуть приносити по 30 тис. грн на місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 тра, 2018 09:16
Пропонуємо до обговорення:
Якщо встановитив своєму домогосподарстві сонячну станцію потужністю до 30 кВт, то можна не тільки самостійно піклуватися про електропостачання будинку, але і продавати в загальну мережу надлишок виробленої електроенергії за «зеленим» тарифом, непогано заробляючи на цьому, - розповів голова Держенергоефективності Сергій Савчук.
Дивися повний текст Сонячні панелі можуть приносити по 30 тис. грн на місяць
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R2
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Додано: Вів 15 тра, 2018 09:16
и конечно же умалчивается, сколько нужно вложить в такую станцию... уверен, что не меньше, только в долларах и что получаем - окупаемость 25-30 лет? а сколько просуществует зеленый тариф? замануха очередная...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
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Tamagoch
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Додано: Вів 15 тра, 2018 09:41
ориентир стоимость 1 кВт в изготовлении СЭС = 1 000 уе
30 кВт = 30 000 уе
продажа избытка в мес = 1 000 уе
окупаемость 2.5-3 года
что с математикой, тамагоч? )))
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mike_buturlin
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Додано: Вів 15 тра, 2018 10:10
такий тариф на зелену енергетику тільки до 2020 року, далі тариф буде зменшуватися щорічно, тому строк окупності значно більше 3 років, а реально 7-8 років. Також не забувайте, що коли немає сонця (хмарність, взимку тощо), то цей же споживач купує е/е у обленерго, а про це "председатель" нічого не сказав, до того ефективність сонячних панелей буде зменшуватися з роками, а також потрібно щорічно обслуговувати ці панелі, так що строк окупності реально 8-12 років.
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shpotakvm
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Додано: Вів 15 тра, 2018 10:13
только с дохода по ЗТ еще НДФЛ 18% удерживается. И зимой выработка значительно ниже. Так что окупаемость 5-7 лет
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fishman
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