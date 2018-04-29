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Сонячні панелі можуть приносити по 30 тис. грн на місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 тра, 2018 06:30
zloy_ukr написав:
Не по 30 кВт надо считать, а по разнице между отдачей в сеть, и потреблением.
Ессно. Это прямым текстом написано в моем посте.
В Европу через жony!
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summacut
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