Ессно. Это прямым текстом написано в моем посте.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 тра, 2018 06:30
Ессно. Это прямым текстом написано в моем посте.
В Европу через жony!
Додано: Сер 16 тра, 2018 09:10
Re: Сонячні панелі можуть приносити по 30 тис. грн на місяць
Додано: Сер 16 тра, 2018 10:09
Отсюда мораль - строить нужно там, где энергопотребление минимальное или равно 0.
Тогда можно говорить про 5-6 лет окупаемости.
Ну и формула расчета интересная, но цифра +- лапоть вышла верная..
Додано: Сер 16 тра, 2018 10:23
Re: Сонячні панелі можуть приносити по 30 тис. грн на місяць
Строить нужно в южных областях Украины, Киевская область для СЭС, однозначно, невыгодна в экономическом плане.
Зараз переглядають цей форум: cannabis_ua і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|