Про це він заявив у ефірі Радіо НВ.
Дивися повний текст Кравцов пояснив, чому Укрзалізниця відмовилася від німецьких електричок.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 09:51
Кравцов пояснив, чому Укрзалізниця відмовилася від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кравцов пояснив, чому Укрзалізниця відмовилася від німецьких електричок.
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:00
Ще може жирманці "передумають", бо може так бути, що утилізація того "брухту" насправді є дорожчою аніж віддати безкоштовно (мабуть просто нахабно "торгуються"). Але ще чи варто українцям той секондхенд переробляти (у корейців вже накупувались потягів, "несекондхенд" до того ж...)? (що там Омелян рахує собі(-і-не-собі)? і чи "чесно" рахує?)
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:42
За откат не договорились...
Иначе это был бы прорыв, экономия бюджетных средств, одним словом покращення...
Додано: Вів 15 тра, 2018 11:33
Там металла разного много и в Германии настолько развита утилизация, что с этим проблем не будет. Наверное украинцы ещё и доставку хотела бесплатную
Додано: Сер 16 тра, 2018 08:15
Почему-то власти воспринимают готовность других стран что-то им передать исключительно как «получить забесплатно». Это было в свое время с углём, с оружием, с техникой, с электричками... И каждый раз - искреннее возмущение: какие деньги, почему опять деньги? Представляю, как отваливается челюсть у согласившихся обсудить передачу чего бы то ни было на той стороне, когда они понимают, что украинская сторона подразумевает под «передачей» исключительно халяву.
Додано: Сер 16 тра, 2018 08:49
Re: власть
Додано: Сер 16 тра, 2018 09:05
чиновники воруют миллиарды но отказываются платить за товар.. получить товар бесплатно лучше и заработать на реконструкции это же уметь надо.
Боже, почему торгуются они а стыдно мне?(
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