RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Епіцентру дозволили
купити нафтобазу ОККО

Епіцентру дозволили купити нафтобазу ОККО
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:16

Епіцентру дозволили купити нафтобазу ОККО

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в рішенні комітету.

Дивися повний текст Епіцентру дозволили купити нафтобазу ОККО.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81914
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:16

Поэтому у нас к власти и рвется одна гыдота. Зашёл а лахмотьях- вышел герега
Moimir
 
Повідомлень: 511
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:19

Re: Епіцентру купити ОККО

  Moimir написав:у нас к власти и рвется

А кто должен или может?, или кому у нас дозволено покупать/приватизировать нефтебазы?
sal
 
Повідомлень: 2357
З нами з: 25.03.16
Подякував: 333 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: summacut і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Будинки в законі: українцям дозволили оформити будинки і...
R2 » Пон 23 кві, 2018 10:04
2 152
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 тра, 2018 13:57
Scotch
Купити дизельне авто в Німеччині тепер можна значно дешевше
R2 » Сер 25 кві, 2018 23:15
1 95
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 23:16
mozgovoy_s_a
Депутати дозволили прикордонникам конфісковувати...
R2 » Пон 05 бер, 2018 16:47
1 142
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 бер, 2018 16:47
saweliy722

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1390)
15.05.2018 12:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.