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Вартість Bitcoin за
добу збільшилася на 4%

Вартість Bitcoin за добу збільшилася на 4%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:53

Вартість Bitcoin за добу збільшилася на 4%

Пропонуємо до обговорення:
За добу найпопулярніша криптовалюта в світі Bitcoin подорожчала на 4%. На поточний момент вартість одного Bitcoin становить 8,747 тис. доларів, свідчать дані майданчикf coinmarketcap.

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биткоин это пузырь!!! люди одумайтесь!!! несите свои кровные в госбанки в лучшем случае в частныебанки, вспомните 1992, 1998, 2004, 2008, 2014....
kentavr
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Наличный $ рулит!
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  kentavr написав:биткоин это пузырь!!! люди одумайтесь!!! несите свои кровные в госбанки в лучшем случае в частныебанки, вспомните 1992, 1998, 2004, 2008, 2014....

Под 3% годовых в Deutsche Bank? У немцев такие ставки
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