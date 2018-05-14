За добу найпопулярніша криптовалюта в світі Bitcoin подорожчала на 4%. На поточний момент вартість одного Bitcoin становить 8,747 тис. доларів, свідчать дані майданчикf coinmarketcap.
Дивися повний текст Вартість Bitcoin за добу збільшилася на 4%.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:53
Вартість Bitcoin за добу збільшилася на 4%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість Bitcoin за добу збільшилася на 4%.
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:53
биткоин это пузырь!!! люди одумайтесь!!! несите свои кровные в госбанки в лучшем случае в частныебанки, вспомните 1992, 1998, 2004, 2008, 2014....
Додано: Вів 15 тра, 2018 11:58
|