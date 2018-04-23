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Транзит газу: німецький
міністр обіцяє врахувати...

Транзит газу: німецький міністр обіцяє врахувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:44

Транзит газу: німецький міністр обіцяє врахувати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр під час зустрічі з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Дивися повний текст Транзит газу: німецький міністр обіцяє врахувати інтереси України.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:45

Одним словом "довыделывались". Все устали от газовых игр, поэтому и был поддержан "северный поток - 2". В этом больше экономический фактор повлиял, к тому-же посредники никому не нужны.
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