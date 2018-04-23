Про це сказав міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр під час зустрічі з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.
Дивися повний текст Транзит газу: німецький міністр обіцяє врахувати інтереси України.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 11:44
Транзит газу: німецький міністр обіцяє врахувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Транзит газу: німецький міністр обіцяє врахувати інтереси України.
Додано: Вів 15 тра, 2018 11:45
Одним словом "довыделывались". Все устали от газовых игр, поэтому и был поддержан "северный поток - 2". В этом больше экономический фактор повлиял, к тому-же посредники никому не нужны.
Додано: Сер 16 тра, 2018 08:27
Вся Европа в курсе, что украинская транзитная труба на ладан дышит, а готовность Гройсмана «модернизировать и управлять» означает, что модернизирует трубу Европа, а бабки стрижет Нафтогаз.
Если хотели вечного транзита - трубу надо было обслуживать (включая восстановительные и капитальные ремонты и планомерную поэтапную модернизацию и трубы, и насосных станций, и телеавтоматики). Нет, всё должно само и на халяву.
Додано: Сер 16 тра, 2018 08:40
Re: транзит газу
Если дороги довели до бездорожья, а что тогда говорить о каких-то трубах, которые никто не видит?..
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