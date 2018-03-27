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Субсидії по-новому: Кабмін пообіцяв суворий контроль...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 тра, 2018 11:56
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів буде уважно відстежувати порушення нового порядку надання субсидій на оплату послуг ЖКГ.
Дивися повний текст Субсидії по-новому: Кабмін пообіцяв суворий контроль отримувачів
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Додано: Вів 15 тра, 2018 11:56
"богачи" с 200 квадратами)) и прокатывает же ж
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Додано: Вів 15 тра, 2018 12:42
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