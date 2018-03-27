RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Субсидії по-новому: Кабмін
пообіцяв суворий контроль...

Субсидії по-новому: Кабмін пообіцяв суворий контроль...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:56

Субсидії по-новому: Кабмін пообіцяв суворий контроль...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів буде уважно відстежувати порушення нового порядку надання субсидій на оплату послуг ЖКГ.

Дивися повний текст Субсидії по-новому: Кабмін пообіцяв суворий контроль отримувачів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81918
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:56

"богачи" с 200 квадратами)) и прокатывает же ж
Moimir
 
Повідомлень: 513
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:42

Moimir
та да: 15х15 м.
Gippo
 
Повідомлень: 147
З нами з: 20.05.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 28 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...
R2 » Пон 14 тра, 2018 21:26
3 123
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 тра, 2018 11:40
Igorten
Кабмін відклав підвищення ціни на газ для населення - ЗМІ
R2 » Вів 27 бер, 2018 13:15
2 162
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 11:17
dgdg850
Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Вів 08 тра, 2018 09:18
60 6376
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 22:43
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (244)
15.05.2018 13:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.