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Росія відновила транзит газу через Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:07
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи (ГТС) України.
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