Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Дивися повний текст У КМДА повідомили, коли і на скільки зросте вартість проїзду у транспорті.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 12:17
У КМДА повідомили, коли і на скільки зросте вартість...
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Дивися повний текст У КМДА повідомили, коли і на скільки зросте вартість проїзду у транспорті.
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:17
Проезд + покушать в перерыв, да не в голом виде, равен уже минимальной зарплате
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