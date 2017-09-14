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У КМДА повідомили, коли і на скільки зросте вартість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:17
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Дивися повний текст У КМДА повідомили, коли і на скільки зросте вартість проїзду у транспорті
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Додано: Вів 15 тра, 2018 12:17
Проезд + покушать в перерыв, да не в голом виде, равен уже минимальной зарплате
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Додано: Вів 15 тра, 2018 12:37
Все на штурм метрополитена в части скупки карточек!
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Додано: Вів 15 тра, 2018 12:42
очередное покращення или очередная реформа?????????
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Додано: Вів 15 тра, 2018 14:52
А Приватовской картой сколько будет стоить?
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Додано: Вів 15 тра, 2018 20:56
Нужно меньше пилить.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 23:22
Так что,8 гривен = 5 советских копеек?
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