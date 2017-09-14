Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Дивися повний текст У КМДА повідомили, коли і на скільки зросте вартість проїзду у транспорті.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 12:17
У КМДА повідомили, коли і на скільки зросте вартість...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У КМДА повідомили, коли і на скільки зросте вартість проїзду у транспорті.
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:17
Проезд + покушать в перерыв, да не в голом виде, равен уже минимальной зарплате
Додано: Вів 15 тра, 2018 20:56
Re: У КМДА повідомили, коли і на скільки зросте вартість...
Нужно меньше пилить.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 16 тра, 2018 00:24
Небольшая ретроспектива
2014 год - наземный транспорт 1,50 гривни, метро - 2 гривни.
Февраль 2015 года:
- Киевская администрация повысила тарифы на проезд в коммунальном транспорте в 2 раза: Стоимость поездки в метрополитене составит 4 гривни, наземный транспорт - 3 гривни.
2017 год:
С 15 июля в Киеве повысят стоимость проезда в метро до 5 гривен, а в наземном транспорте – до 4 гривен.
Май 2018 года:
С 14 июля установить новые тарифы. Проезд в киевском метро - 8 гривен.
Итого: за 4 года подорожало ровно в 4 раза. Они кроме повышать больше не умеют ничего? Ведь такую кривую даже курсом не оправдать
Рим, месячный проездной на все виды транспорта - 35 евро, если что
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