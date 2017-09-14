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У КМДА повідомили, коли і на
скільки зросте вартість...

У КМДА повідомили, коли і на скільки зросте вартість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:17

У КМДА повідомили, коли і на скільки зросте вартість...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Дивися повний текст У КМДА повідомили, коли і на скільки зросте вартість проїзду у транспорті.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:17

Проезд + покушать в перерыв, да не в голом виде, равен уже минимальной зарплате
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:37

Все на штурм метрополитена в части скупки карточек!
papazina
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:42

очередное покращення или очередная реформа?????????
шурец
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:52

А Приватовской картой сколько будет стоить?
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 20:56

Re: У КМДА повідомили, коли і на скільки зросте вартість...

Нужно меньше пилить.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 23:22

Так что,8 гривен = 5 советских копеек?
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 00:24

Небольшая ретроспектива :?
2014 год - наземный транспорт 1,50 гривни, метро - 2 гривни.

Февраль 2015 года:
- Киевская администрация повысила тарифы на проезд в коммунальном транспорте в 2 раза: Стоимость поездки в метрополитене составит 4 гривни, наземный транспорт - 3 гривни.

2017 год:
С 15 июля в Киеве повысят стоимость проезда в метро до 5 гривен, а в наземном транспорте – до 4 гривен.

Май 2018 года:
С 14 июля установить новые тарифы. Проезд в киевском метро - 8 гривен.

Итого: за 4 года подорожало ровно в 4 раза. Они кроме повышать больше не умеют ничего? Ведь такую кривую даже курсом не оправдать :roll:

Рим, месячный проездной на все виды транспорта - 35 евро, если что :evil:

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EKO
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:23

  Moimir написав:Проезд + покушать в перерыв, да не в голом виде, равен уже минимальной зарплате

Отже, мінімальна зарплата збільшиться, бо не погоджуватимуться за неї працювати.
Вартість життя в Україні найнижча в Европі. Це дозволяєнашим роботодавцям платити нам меншу зарплату. Щоб здешевити життя бюджетні гроші витрачають на субсидування збитковиз послуг, замість поліпшення інфраструктури. ТАким чином ми з вами двічи в дурнях. Спершу нам за гроші з нпших податків зробили "дешево", а потім, через те що дешево, платять менші зарплати! А профіт - собі. :-)
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:25

  EKO написав:Небольшая ретроспектива :?
2014 год - наземный транспорт 1,50 гривни, метро - 2 гривни.

Февраль 2015 года:
- Киевская администрация повысила тарифы на проезд в коммунальном транспорте в 2 раза: Стоимость поездки в метрополитене составит 4 гривни, наземный транспорт - 3 гривни.

2017 год:
С 15 июля в Киеве повысят стоимость проезда в метро до 5 гривен, а в наземном транспорте – до 4 гривен.

Май 2018 года:
С 14 июля установить новые тарифы. Проезд в киевском метро - 8 гривен.

Итого: за 4 года подорожало ровно в 4 раза. Они кроме повышать больше не умеют ничего? Ведь такую кривую даже курсом не оправдать :roll:

Тогда стоит уточнить рестроспективу.
Тариф 2 грн в метро был установлен последний раз 6 вересня 2010 року.
Тариф этот держался почти 5 лет.
То есть в четыре раза он вырос не за 4 года, а за восемь лет (19% в год если в среднем)
Тем более совсем не факт, что повысят именно до 8
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Faceless
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