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У КМДА повідомили, коли і на скільки зросте вартість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 тра, 2018 10:39
"что средства от изменения тарифа будут направлены на два основных направления: оплату энергоресурсов, которые подорожали, и приближение заработной платы на предприятии до средних показателей в столице." Мой работодатель почему то так не думает, и моя з.п. от этого не вырастет. Да и сомневаюсь что работникам метро после повышения, сильно подымут з.п. скорее всего для показухи на 5%. Так что не нужно тут сказок рассказывать. Капусту вы стрижете под выборы.
Я 4 года не ходил на выборы, но на следующие обязательно пойду, что бы проголосовать за абсолютно других кандидатов.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 11:28
Moimir написав:
Проезд + покушать в перерыв, да не в голом виде, равен уже минимальной зарплате
Рабство оно такое.
Если зарплата выше минимальной - весь доход съест коммуналка.
Все бы ничего. Но за это большое количество людей отдало свои жизни.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 11:31
111111111 написав:
Я 4 года не ходил на выборы, но на следующие обязательно пойду, что бы проголосовать за абсолютно других кандидатов.
Других кандидатов в списках может не оказатся.
В связи с проблемой внешнего долга Украины, другим кандидатам придется считатся с мнением внешних кредиторов, а не избирателей.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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