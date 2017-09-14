У КМДА повідомили, коли і на скільки зросте вартість...

Додано: Сер 16 тра, 2018 10:39

"что средства от изменения тарифа будут направлены на два основных направления: оплату энергоресурсов, которые подорожали, и приближение заработной платы на предприятии до средних показателей в столице." Мой работодатель почему то так не думает, и моя з.п. от этого не вырастет. Да и сомневаюсь что работникам метро после повышения, сильно подымут з.п. скорее всего для показухи на 5%. Так что не нужно тут сказок рассказывать. Капусту вы стрижете под выборы.

Я 4 года не ходил на выборы, но на следующие обязательно пойду, что бы проголосовать за абсолютно других кандидатов.