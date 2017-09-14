У КМДА повідомили, коли і на скільки зросте вартість...
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"что средства от изменения тарифа будут направлены на два основных направления: оплату энергоресурсов, которые подорожали, и приближение заработной платы на предприятии до средних показателей в столице." Мой работодатель почему то так не думает, и моя з.п. от этого не вырастет. Да и сомневаюсь что работникам метро после повышения, сильно подымут з.п. скорее всего для показухи на 5%. Так что не нужно тут сказок рассказывать. Капусту вы стрижете под выборы. Я 4 года не ходил на выборы, но на следующие обязательно пойду, что бы проголосовать за абсолютно других кандидатов.
Moimir написав:Проезд + покушать в перерыв, да не в голом виде, равен уже минимальной зарплате
Рабство оно такое. Если зарплата выше минимальной - весь доход съест коммуналка. Все бы ничего. Но за это большое количество людей отдало свои жизни.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
111111111 написав:Я 4 года не ходил на выборы, но на следующие обязательно пойду, что бы проголосовать за абсолютно других кандидатов.
Других кандидатов в списках может не оказатся. В связи с проблемой внешнего долга Украины, другим кандидатам придется считатся с мнением внешних кредиторов, а не избирателей.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Да у них всегда семь пятниц на неделе, через месяц легко скажут, что путем неимоверных усилий добились, что повышение будет до 7 грн например, и сразу перемога
Да уже сказали 6,50 грн при пополнении на 50 поездок.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Да у них всегда семь пятниц на неделе, через месяц легко скажут, что путем неимоверных усилий добились, что повышение будет до 7 грн например, и сразу перемога
Да уже сказали 6,50 грн при пополнении на 50 поездок.
Да уже домудрили со скидками, д*бильнее надо поискать.
Месячный проездной на все виды транспорта: Рим - 35 евро (1080 грн) Киев - сейчас 710 грн. Будет - 1300 грн. Вот только в Риме проехать по проездному можно в любом городском транспорте, а в Киеве маршрутки не включены. Уберите маршрутки из списка и попробуйте проехаться по Киеву без них И если нет рядом метро, то это считай утопическая затея.
EKO написав:Да уже домудрили со скидками, д*бильнее надо поискать.
Месячный проездной на все виды транспорта: Рим - 35 евро (1080 грн) Киев - сейчас 710 грн. Будет - 1300 грн. Вот только в Риме проехать по проездному можно в любом городском транспорте, а в Киеве маршрутки не включены. Уберите маршрутки из списка и попробуйте проехаться по Киеву без них И если нет рядом метро, то это считай утопическая затея.
Дорого но зато все в вышиванках.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.