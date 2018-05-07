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В Україні пройдуть контрольні
перевірки неплатників...

В Україні пройдуть контрольні перевірки неплатників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:07

В Україні пройдуть контрольні перевірки неплатників...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила заступник міністра юстиції України Світлана Глущенко.

Дивися повний текст В Україні пройдуть контрольні перевірки неплатників аліментів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:07

Предлагаю для неплательщиков алиментов ввести "расстрельную статью", тогда они уж точно платить перестанут
papazina
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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