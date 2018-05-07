Про це повідомила заступник міністра юстиції України Світлана Глущенко.
Дивися повний текст В Україні пройдуть контрольні перевірки неплатників аліментів.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 13:07
В Україні пройдуть контрольні перевірки неплатників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні пройдуть контрольні перевірки неплатників аліментів.
Додано: Вів 15 тра, 2018 13:07
Предлагаю для неплательщиков алиментов ввести "расстрельную статью", тогда они уж точно платить перестанут
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