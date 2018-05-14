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Україна вирішила передати в концесію всі обласні служби...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 13:20
Пропонуємо до обговорення:
Україна планує передати в концесію всі обласні підрозділи (служби автодоріг) Державного агентства автомобільних доріг "Укравтодор".
Дивися повний текст Україна вирішила передати в концесію всі обласні служби автодоріг в країні
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Додано: Вів 15 тра, 2018 13:20
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