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Україна вирішила передати в
концесію всі обласні служби...

Україна вирішила передати в концесію всі обласні служби...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:20

Україна вирішила передати в концесію всі обласні служби...

Пропонуємо до обговорення:
Україна планує передати в концесію всі обласні підрозділи (служби автодоріг) Державного агентства автомобільних доріг "Укравтодор".

Дивися повний текст Україна вирішила передати в концесію всі обласні служби автодоріг в країні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:20

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