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Найбільший нафтовидобувач
України відзвітував про...

Найбільший нафтовидобувач України відзвітував про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:38

Найбільший нафтовидобувач України відзвітував про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Укрнафти.

Дивися повний текст Найбільший нафтовидобувач України відзвітував про мільярдний прибуток.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:38

и опять там где бойких менеджеров Коломойского удалось оторвать от штурвала - дела сразу вырованялись и даже госкорпорация научилась делать деньги для страны. Я уже даже не удивляюсь. Еще бы Буковель вырвать из цепких лап Бени
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:49

  redmax11 написав:делать деньги для страны


Вот тут есть сомнения.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:59

Эм... за чей счет увеличились? Красивая схема. Увеличить доходы путем поднятия стоимости, что бы уплатить больше налогов, которые пойдут в местные бюджеты которые красиво отмываются...
magneet
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:59

  Igorten написав:
  redmax11 написав:делать деньги для страны

Вот тут есть сомнения.

Не переживайте пишите более категорично. Это и есть реалии.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:17

Re: Найбільший нафтовидобувач України відзвітував про...

  magneet написав:что бы уплатить больше налогов, которые пойдут в местные бюджеты которые красиво отмываются...
то ви вже визначтеся, в чому з наведених дій у вас зрада: в податках до бюджету, чи "відмиванні" вже бюджетних грошей?
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:12

Цена нефти на прибыль нефтедобывающей компании разве не влияет.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:40

  mikola963 написав:Цена нефти на прибыль нефтедобывающей компании разве не влияет.

ну нефть же не на 1675% выросла за год)
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:46

Каждый из нас внес свой посильный вклад в так хорошо выросшую прибыль этой компании. Поэтому это наш общий праздник.
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