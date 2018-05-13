Про це йдеться в повідомленні Укрнафти.
Дивися повний текст Найбільший нафтовидобувач України відзвітував про мільярдний прибуток.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 13:38
Найбільший нафтовидобувач України відзвітував про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найбільший нафтовидобувач України відзвітував про мільярдний прибуток.
Додано: Вів 15 тра, 2018 13:38
и опять там где бойких менеджеров Коломойского удалось оторвать от штурвала - дела сразу вырованялись и даже госкорпорация научилась делать деньги для страны. Я уже даже не удивляюсь. Еще бы Буковель вырвать из цепких лап Бени
Додано: Вів 15 тра, 2018 13:59
Эм... за чей счет увеличились? Красивая схема. Увеличить доходы путем поднятия стоимости, что бы уплатить больше налогов, которые пойдут в местные бюджеты которые красиво отмываются...
Додано: Вів 15 тра, 2018 13:59
Не переживайте пишите более категорично. Это и есть реалии.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 15 тра, 2018 15:17
Re: Найбільший нафтовидобувач України відзвітував про...
Додано: Вів 15 тра, 2018 16:40
Додано: Вів 15 тра, 2018 16:46
Каждый из нас внес свой посильный вклад в так хорошо выросшую прибыль этой компании. Поэтому это наш общий праздник.
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