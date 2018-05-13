Найбільший нафтовидобувач України відзвітував про...

Додано: Вів 15 тра, 2018 18:13

freeze написав: Каждый из нас внес свой посильный вклад в так хорошо выросшую прибыль этой компании. Поэтому это наш общий праздник. Каждый из нас внес свой посильный вклад в так хорошо выросшую прибыль этой компании. Поэтому это наш общий праздник.

Та ты ж не нам! Мы ж не себе! Ты государству родному

Из недавней истории:"Сережа, а никакой твоей нефти у нас на заводе нету..."Курченко: - Так я Вам уже положил на хранение сорок девять тысяч тонн нефтй или пятьдесят девять, а потом оказалось, что их нет.Коломойский: Смотри, мы все, что ты положил нам на хранение, мы тебе уже все отдали. У нас на хранении ничего твоего нет...Да забудь уже, на***, про эту нефть, вычти ее и считай, что это НДС ты уплатил за все это время.Курченко: Та, ну, перестаньте! ...Коломойский:заплатил, считай, за все, что ты сделал там с двенадцатого года. Считай, что это НДС, акциз, бл*ть. Ну, считай, что в небольшой минус попал. Ничего страшного... Не втягивай меня в разборки с государством.