Про це повідомили у прес-службі уряду.
Дивися повний текст Гройсман назвав термін введення в експлуатацію Бескидського тунелю.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 14:47
Гройсман назвав термін введення в експлуатацію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман назвав термін введення в експлуатацію Бескидського тунелю.
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