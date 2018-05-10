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Гройсман назвав термін введення в експлуатацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 тра, 2018 14:47
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у прес-службі уряду.
Дивися повний текст Гройсман назвав термін введення в експлуатацію Бескидського тунелю
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Додано: Сер 16 тра, 2018 18:37
Очень крутая новость, но комментариев ноль!
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:53
Nema zrady. lyudjam ne tsikavo )))
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vbankov
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