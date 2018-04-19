|
|
Розенко виступає за скасування або істотне коригування...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 тра, 2018 15:38
Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив в коментарі РБК-Україна.
Дивися повний текст Розенко виступає за скасування або істотне коригування нових правил надання субсидій
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81923
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 15 тра, 2018 15:38
Этого вредителя пора декоммунизировать
-
Kart
-
-
- Повідомлень: 49
- З нами з: 27.09.17
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор