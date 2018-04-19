RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Розенко виступає за скасування
або істотне коригування...

Розенко виступає за скасування або істотне коригування...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:38

Розенко виступає за скасування або істотне коригування...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив в коментарі РБК-Україна.

Дивися повний текст Розенко виступає за скасування або істотне коригування нових правил надання субсидій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81925
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:38

Этого вредителя пора декоммунизировать
Kart
 
Повідомлень: 50
З нами з: 27.09.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:08

Я щось не розумію."Пільги на оплату комунальних послуг можуть урізати або зовсім позбавити громадян, які приховують свої реальні доходи і надають недостовірну інформацію про склад сім’ї." І це ще тільки можуть.Коротко і ясно. А чого домагається пан Розенко? Може хоче банкрутства України?
bmchyzh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 26.01.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Голова "Укравтодору" висловився щодо ідеї скасування...
R2 » Чет 19 кві, 2018 13:51
8 393
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 кві, 2018 12:25
sabretus2016
Розенко доручив прискорити роботу з легалізації зарплат
R2 » Чет 19 кві, 2018 20:24
1 88
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 кві, 2018 20:24
fishman
Україна задумалася про скасування обмежень на польоти з...
R2 » Сер 18 кві, 2018 13:46
1 92
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 кві, 2018 13:47
Nickoss1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56237)
15.05.2018 19:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.