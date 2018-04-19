Про це він заявив в коментарі РБК-Україна.
Дивися повний текст Розенко виступає за скасування або істотне коригування нових правил надання субсидій.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 15:38
Розенко виступає за скасування або істотне коригування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розенко виступає за скасування або істотне коригування нових правил надання субсидій.
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:08
Я щось не розумію."Пільги на оплату комунальних послуг можуть урізати або зовсім позбавити громадян, які приховують свої реальні доходи і надають недостовірну інформацію про склад сім’ї." І це ще тільки можуть.Коротко і ясно. А чого домагається пан Розенко? Може хоче банкрутства України?
Додано: Вів 15 тра, 2018 21:49
Встретил доктора участкового, говорит после "рехформы" медицинской останемся без медсестер, более трети уже или уволились или написали заявы на увольнение и бегут из страны..
Додано: Сер 16 тра, 2018 10:31
Розенко хоче щоб громадяни, які приховують свої реальні доходи і надають недостовірну інформацію про склад сім’ї отримували субсидію.
Особливо хочеться його почути після приведення ціни на газ до ринку ЄС.
А зараз сміливо ціну на газ для населення можна помножити на 2.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Сер 16 тра, 2018 11:04
фееричный долбодятел
а субсидии отменить к ипеням очко играет перед выборами
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