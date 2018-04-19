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Розенко виступає за скасування
або істотне коригування...

Розенко виступає за скасування або істотне коригування...
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:38

Розенко виступає за скасування або істотне коригування...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив в коментарі РБК-Україна.

Дивися повний текст Розенко виступає за скасування або істотне коригування нових правил надання субсидій.
R2
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Этого вредителя пора декоммунизировать
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Я щось не розумію."Пільги на оплату комунальних послуг можуть урізати або зовсім позбавити громадян, які приховують свої реальні доходи і надають недостовірну інформацію про склад сім’ї." І це ще тільки можуть.Коротко і ясно. А чого домагається пан Розенко? Може хоче банкрутства України?
bmchyzh
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:31

  bmchyzh написав:Я щось не розумію."Пільги на оплату комунальних послуг можуть урізати або зовсім позбавити громадян, які приховують свої реальні доходи і надають недостовірну інформацію про склад сім’ї." І це ще тільки можуть.Коротко і ясно. А чого домагається пан Розенко? Може хоче банкрутства України?

Розенко хоче щоб громадяни, які приховують свої реальні доходи і надають недостовірну інформацію про склад сім’ї отримували субсидію.
Особливо хочеться його почути після приведення ціни на газ до ринку ЄС.
А зараз сміливо ціну на газ для населення можна помножити на 2.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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фееричный долбодятел
а субсидии отменить к ипеням очко играет перед выборами
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