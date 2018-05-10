Про це повідомила журналістам заступник глави НБУ Катерина Рожкова.
Дивися повний текст У НБУ пояснили, навіщо Ощадбанку знадобилося ще 5 млрд грн.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 16:07
У НБУ пояснили, навіщо Ощадбанку знадобилося ще 5 млрд грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ пояснили, навіщо Ощадбанку знадобилося ще 5 млрд грн.
Додано: Вів 15 тра, 2018 16:07
Рожкова? Екарныбабай, почему она не сидит? Она же даже не отрицает, что то были ее записи. И эти ворюги после этого еще рассчитывают на какие-то деньги от международных организаций? Может быть, в 100 раз для этого тарифы на газ надо повысить и всем дружно замерзнуть и подарить квартиры ахметке?
Додано: Вів 15 тра, 2018 16:30
Чому не поставити питання відповілальності Топ-менеджменту Ощадбанку та його кредитного комітету за провальну роботу по видачі кредитів корпоративному бізнесу ?Згадайте скільки разів на протязі 3-х років збільщували статутний капітал банку і на які суми і з якою метою.
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