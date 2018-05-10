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У НБУ пояснили, навіщо Ощадбанку
знадобилося ще 5 млрд грн

У НБУ пояснили, навіщо Ощадбанку знадобилося ще 5 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:07

У НБУ пояснили, навіщо Ощадбанку знадобилося ще 5 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила журналістам заступник глави НБУ Катерина Рожкова.

Дивися повний текст У НБУ пояснили, навіщо Ощадбанку знадобилося ще 5 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:07

Рожкова? Екарныбабай, почему она не сидит? Она же даже не отрицает, что то были ее записи. И эти ворюги после этого еще рассчитывают на какие-то деньги от международных организаций? Может быть, в 100 раз для этого тарифы на газ надо повысить и всем дружно замерзнуть и подарить квартиры ахметке?
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:30

Чому не поставити питання відповілальності Топ-менеджменту Ощадбанку та його кредитного комітету за провальну роботу по видачі кредитів корпоративному бізнесу ?Згадайте скільки разів на протязі 3-х років збільщували статутний капітал банку і на які суми і з якою метою.
krysawa
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