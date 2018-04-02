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Путін вирішив відкрити Керченський міст поїздкою за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 тра, 2018 16:48
Пропонуємо до обговорення:
Путін особисто кермував КамАЗом по новому мосту, який з'єднує материкову частину Росії з окупованим півостровом.
Дивися повний текст Путін вирішив відкрити Керченський міст поїздкою за кермом КамАЗа
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