Відповідні зміни містяться у новому ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій».
Дивися повний текст Мінрегіон вводить «жовті лінії» обмеження забудови (інфографіка).
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Додано: Вів 15 тра, 2018 20:03
Мінрегіон вводить «жовті лінії» обмеження забудови...
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Дивися повний текст Мінрегіон вводить «жовті лінії» обмеження забудови (інфографіка).
Додано: Вів 15 тра, 2018 20:03
Т.е ждут толчки, но ничего не предпринимают, против "дизайнеров-разрушителей" панельных домов, чтобы предотвратить эти самые завалы.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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