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Мінрегіон вводить «жовті
лінії» обмеження забудови...

Мінрегіон вводить «жовті лінії» обмеження забудови...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 20:03

Мінрегіон вводить «жовті лінії» обмеження забудови...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні зміни містяться у новому ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій».

Дивися повний текст Мінрегіон вводить «жовті лінії» обмеження забудови (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 20:03

Т.е ждут толчки, но ничего не предпринимают, против "дизайнеров-разрушителей" панельных домов, чтобы предотвратить эти самые завалы.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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