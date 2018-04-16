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Міжбанк: долар підняли зростання
гривневої ліквідності й...

Міжбанк: долар підняли зростання гривневої ліквідності й...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 20:03

Міжбанк: долар підняли зростання гривневої ліквідності й...

Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що зміцнився в понеділок відносно долара на 2,68 коп., на торгах вівторка знизився на 3,96 коп., опинившись на рівні 26,2108 UAH/USD.

Дивися повний текст Міжбанк: долар підняли зростання гривневої ліквідності й розрахунок на збереження «бичачого» тренду.
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разводят торгашей топливом. Драг.металлы упали, акции упали, еврик и тот свалился. Осталась спекулянтам нефть - кто хочет купить дорого нефтепродукты?
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