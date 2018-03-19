«Банкопад» завершився, але для страхових все в самому розпалі.
Дивися повний текст Андрій Зінченко: чи неминуче суттєве скорочення кількості страхових компаній?.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 20:27
Андрій Зінченко: чи неминуче суттєве скорочення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Андрій Зінченко: чи неминуче суттєве скорочення кількості страхових компаній?.
Додано: Вів 15 тра, 2018 20:27
сегодня, на мой взгляд, нет командных игроков- руководителей/исполнителей в компаниях. Банк это, или СК. Все плывут по течению: обыкновенное место заработка для ТОП наемного работника и его "бригады", а компании/банку ..... что эта компашка оставит - то и будет.
Додано: Сер 16 тра, 2018 06:27
Хотелось бы отметить, что иногда очень неплохого заработка, особенно учитывая распределение бонусов в страховании.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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