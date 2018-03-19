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Андрій Зінченко: чи неминуче
суттєве скорочення...

Андрій Зінченко: чи неминуче суттєве скорочення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 20:27

Андрій Зінченко: чи неминуче суттєве скорочення...

Пропонуємо до обговорення:
«Банкопад» завершився, але для страхових все в самому розпалі.

Дивися повний текст Андрій Зінченко: чи неминуче суттєве скорочення кількості страхових компаній?.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 20:27

сегодня, на мой взгляд, нет командных игроков- руководителей/исполнителей в компаниях. Банк это, или СК. Все плывут по течению: обыкновенное место заработка для ТОП наемного работника и его "бригады", а компании/банку ..... что эта компашка оставит - то и будет.
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 06:27

  Деньги написав:сегодня, на мой взгляд, нет командных игроков- руководителей/исполнителей в компаниях. Банк это, или СК. Все плывут по течению: обыкновенное место заработка для ТОП наемного работника и его "бригады", а компании/банку ..... что эта компашка оставит - то и будет.


Хотелось бы отметить, что иногда очень неплохого заработка, особенно учитывая распределение бонусов в страховании.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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