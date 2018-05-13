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Держстат: економіка України зросла на 3,1%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 тра, 2018 20:39
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України з посиланням на оперативні оцінки.
Дивися повний текст Держстат: економіка України зросла на 3,1%
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R2
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Додано: Вів 15 тра, 2018 20:40
Что это за рост без признаков роста?
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Moimir
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Додано: Вів 15 тра, 2018 21:59
Moimir написав:
Что это за рост без признаков роста?
в Лугандоне офтальмологов не осталось?
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redmax11
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